Papa pede que a sociedade valorize diálogo entre jovens e idosos

RIO - O papa Francisco pede que a sociedade abra espaço e valorize o diálogo entre jovens e idosos, reforçando sua mensagem de que ninguém deve ser "descartado". Na oração do Ângelus no Palácio São Joaquim, no Rio, nesta sexta-feira, 26, o pontífice fez questão de insistir na importância dos mais idosos para a sociedade. Ele pede um diálogo entre as gerações, "um tesouro que deve ser conservado e alimentado".

O papa lembrou que, hoje para a Igreja, comemora-se o dia dos avós e a festa de São Joaquim e Sant'Ana, e fez questão de dedicar sua oração a esse segmento. "Como os avós são importantes na vida da família, para comunicar o patrimônio da humanidade e de fé que é essencial para qualquer sociedade", declarou.

"Nesta Jornada Mundial da Juventude, os jovens querem saudar os avós e agradecem pelo testemunho de sabedoria que nos oferecem continuamente", disse.

Antes, o papa se reuniu com cinco detentos, algo que já vinha fazendo tanto em Roma quanto em Buenos Aires. No final do dia, em Copacabana, Francisco participa da Via-crúcis, com milhares de jovens.

Leia a íntegra da oração:

Caríssimos irmãos e amigos, bom dia!

Dou graças à divina Providência por ter guiado meus passos até aqui, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Agradeço de coração sincero a Dom Orani e também a vocês pelo acolhimento tão caloroso, com que manifestam seu carinho pelo sucessor de Pedro. Desejaria que a minha passagem por esta cidade do Rio renovasse em todos o amor a Cristo e à Igreja, a alegria de estar unidos a Ele e de pertencer à Igreja e o compromisso de viver e testemunhar a fé.

Uma belíssima expressão da fé do povo é a "Hora da Ave Maria". É uma oração simples que se reza nos três momentos característicos da jornada que marcam o ritmo da nossa atividade quotidiana: de manhã, ao meio-dia e ao anoitecer. É, porém, uma oração importante; convido a todos a rezá-la com a Ave Maria. Lembra-nos de um acontecimento luminoso que transformou a história: a Encarnação, o Filho de Deus se fez homem em Jesus de Nazaré.

Hoje a Igreja celebra os pais da Virgem Maria, os avós de Jesus: São Joaquim e Sant’Ana. Na casa deles, veio ao mundo Maria, trazendo consigo aquele mistério extraordinário da Imaculada Conceição; na casa deles, cresceu, acompanhada pelo seu amor e pela sua fé; na casa deles, aprendeu a escutar o Senhor e seguir a sua vontade. São Joaquim e Sant’Ana fazem parte de uma longa corrente que transmitiu a fé e o amor a Deus, no calor da família, até Maria, que acolheu em seu seio o Filho de Deus e o ofereceu ao mundo, ofereceu-o a nós. Vemos aqui o valor precioso da família como lugar privilegiado para transmitir a fé! Olhando para o ambiente familiar, queria destacar uma coisa: hoje, na festa de São Joaquim e Sant’Ana, no Brasil como em outros países, se celebra a festa dos avós. Como os avós são importantes na vida da família, para comunicar o patrimônio de humanidade e de fé que é essencial para qualquer sociedade! E como é importante o encontro e o diálogo entre as gerações, principalmente dentro da família. O Documento de Aparecida nos recorda: "Crianças e anciãos constroem o futuro dos povos; as crianças porque levarão por adiante a história, os anciãos porque transmitem a experiência e a sabedoria de suas vidas". Esta relação, este diálogo entre as gerações é um tesouro que deve ser conservado e alimentado! Nesta Jornada Mundial da Juventude, os jovens querem saudar os avós. Eles saúdam os seus avós com muito carinho e lhes agradecem pelo testemunho de sabedoria que nos oferecem continuamente.

E agora, nesta praça, nas ruas adjacentes, nas casas que acompanham conosco este momento de oração, sintamo-nos como uma única grande família e nos dirijamos a Maria para que guarde as nossas famílias, faça delas lares de fé e de amor, onde se sinta a presença do seu Filho Jesus (reza do Ângelus).