Papa pede que Nossa Senhora Aparecida guie participantes da Jornada Mundial

RIO DE JANEIRO - O papa Francisco celebrou hoje (14) a oração do Angelus em Castel Gandolfo, cidade próxima a Roma onde fica a residência de verão dos pontífices, e pediu que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, guie os participantes da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que será realizada entre os dias 23 e 28 de julho no Rio de Janeiro. O papa lembrou que chegará ao Brasil em oito dias.

"Eu partirei dentro de oito dias, mas muitos jovens partirão para o Brasil ainda antes. Rezemos, então, por essa grande peregrinação que se inicia, para que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, guie os passos dos participantes e abra os seus corações a acolher a missão que Cristo os dará", disse o pontífice.

O papa chegará ao Brasil no próximo dia 22. Logo depois de uma recepção oficial no Aeroporto Internacional Tom Jobim-Galeão, no Rio de Janeiro, o pontífice deverá ser reunir com a presidenta Dilma Rousseff, no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense.

Depois, no dia 24, o papa visita a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, onde celebrará uma missa. Entre os dias 25 e 28 de julho, participa da Jornada Mundial da Juventude, além de ter uma programação paralela, que inclui visita a uma comunidade carente e encontro com presidiários. O papa Francisco retorna na noite do dia 28 para Roma.