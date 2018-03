Papa se encontrará com jovens no Pacaembu O presidente da CNBB, cardeal Geraldo Majella Agnelo, afirmou que o papa Bento XVI deve encontrar os jovens de São Paulo no estádio do Pacaembu, no dia 10 de maio, durante sua visita ao Brasil. O papa chega a São Paulo no dia 9 de maio, à tarde, e não tem compromissos marcados para este dia. Ele deve descansar no Mosteiro de São Bento, onde ficará hospedado. No dia seguinte, pela manhã, receberá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, à tarde, encontra os jovens no Pacaembu. Bento XVI ficará três dias em São Paulo. Neste período, ainda terá um encontro com os bispos brasileiros, provavelmente na Catedral da Sé, e vai celebrar missa campal no campo de Marte. ?O programa ainda não está completo?, informou o cardeal brasileiro. A comissão organizadora da visita, formada por representantes do Vaticano e do governo brasileiro, que também é responsável pela segurança do pontífice durante sua estada no País, ainda está trabalhando no programa. Bento XVI deixa São Paulo rumo a Aparecida na sexta feira, dia 11, no final do dia. ?Em Aparecida, passará duas noites e ficará hospedado num prédio que tem mais de 100 anos e atualmente é seminário da diocese de Aparecida?, disse o cardeal Agnelo, em entrevista à BBC Brasil. O presidente da CNBB e arcebispo de Salvador está em Roma, onde participa de uma reunião da pontifícia comissão para a América Latina. Ele é um dos responsáveis pela organização da 5ª Conferência do episcopado latino-americano, motivo da viagem do papa ao Brasil, que será inaugurada por ele no dia 13 de maio. A agenda de Joseph Ratzinger em Aparecida será corrida. No sábado, ele deve visitar a Fazenda Esperança e, à tarde, rezar o terço. No domingo pela manhã, celebra missa. À tarde, inaugura a Conferência dos bispos e, em seguida, embarca de volta para Roma. Há expectativa de que durante sua permanência no Brasil o papa Bento XVI canonize o primeiro santo nascido no País, frei Galvão. Mas Dom Geraldo Majella Agnelo não acredita que isto possa acontecer. ?O papa ainda tem que convocar o consistório (assembléia de cardeais) para marcar a data da canonização. Acho difícil que frei Galvão venha a ser canonizado por ocasião da ida do papa ao Brasil?, disse o cardeal.