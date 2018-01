Papa visita favela da Varginha nesta quinta-feira; veja agenda completa

Depois de participar de cerimônia no Palácio da Cidade, o papa irá visitar nesta quinta-feira, 25, a favela da Varginha, na zona norte do Rio. A comunidade foi a única escolhida para receber o pontífice, que deve chegar ao local às 11h. Na tarde de quarta, o clima entre os moradores era de ansiedade e várias faixas estendidas na porta de casas ou na frente de comércios davam as boas vindas.

Veja programação completa:

Quinta-feira (25/7)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

9h45 - Recebe as chaves da cidade e abençoa a bandeira olímpica no Palácio da Cidade

11h - Visita à comunidade da Favela de Varginha

12h30 - Encontro com peregrinos argentinos na Catedral

18h - Cerimônia de acolhida na Praia de Copacabana

Sexta-feira (26/7)

10h - Ouve confissão de um grupo de jovens na Quinta da Boa Vista

11h30 - Encontra adolescentes infratores no Palácio São Joaquim

18h - Assiste à via-crúcis na Praia de Copacabana

Sábado (27/7)

9h - Missa para religiosos, autoridades religiosas e seminaristas na Catedral de São Sebastião

11h30 - Encontra autoridades e faz discurso no Theatro Municipal

A partir das 19h30 - Faz vigília com peregrinos em Guaratiba

Domingo (28/7)

Pela manhã - Sobrevoa o monumento do Cristo Redentor de helicóptero

10h - Celebra missa de encerramento em Guaratiba

16h - Reunião do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam) no Centro de Estudos do Sumaré

17h30 - Recebe voluntários da Jornada no Riocentro

19h - Embarca para Roma, depois de uma rápida cerimônia de despedida na Base Aérea do Galeão