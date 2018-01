Papa volta a encontrar fiéis nesta quarta-feira; veja agenda

Depois de um dia livre no Centro de Estudos do Sumaré, onde está hospedado, na zona norte do Rio, o papa volta a ter agenda pública nesta quarta-feira, 24. Francisco irá celebrar uma missa no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, onde são esperadas 200 mil pessoas.

A primeira homilia do pontífice no Brasil será sobre o primeiro milagre atribuído a Jesus, que teria transformado água em vinho nas bodas de Caná, festa que teve a presença de Cristo, Maria e dos apóstolos. A expectativa é de que o papa discorra sobre o tema por cerca de dez minutos, com direito a sermão em português e aos já tradicionais improvisos.

Veja a programação completa da Jornada:

Quarta-feira - 24/7

10 - Chegada prevista ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida

10h30 - Missa na basílica

Almoço com a comitiva papal, bispos de Aparecida e seminaristas no Seminário Bom Jesus

Fim da tarde - Partida para o Rio

Quinta-feira - 25/7

9h45

Recebe as chaves da cidade e abençoa a bandeira olímpica no Palácio da Cidade

11h

Visita à comunidade da Favela de Varginha

Início da tarde - Encontro com peregrinos argentinos no Riocentro

18h

Cerimônia de acolhida na Praia de Copacabana

Sexta-feira - 26/7

10h

Ouve confissão de um grupo de jovens na Quinta da Boa Vista

11h30

Encontra adolescentes infratores no Palácio São Joaquim

18h

Assiste à via-crúcis na Praia de Copacabana

Sábado - 27/7

9h

Missa para religiosos, autoridades religiosas e seminaristas na Catedral de São Sebastião

11h30

Encontra autoridades e faz discurso no Theatro Municipal

A partir das 19h30

Faz vigília com peregrinos em Guaratiba

Domingo - 28/7

Pela manhã

Sobrevoa o monumento do Cristo Redentor de helicóptero

10h

Celebra missa de encerramento em Guaratiba

16h

Reunião do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam) no Centro de Estudos do Sumaré

17h30

Recebe voluntários da Jornada no Riocentro

19h

Embarca para Roma, depois de uma rápida cerimônia de despedida na Base Aérea do Galeão