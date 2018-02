Papéis indicam que TCE era bunker do esquema Documentos apreendidos pela Polícia Federal mostram que o Tribunal de Contas do Estado do Amapá funcionava como uma espécie de bunker da quadrilha, desmantelada na semana passada pela Operação Mãos Limpas, que seria integrada pelo governador Pedro Paulo Dias (PP), políticos, empresários e altos dirigentes do Estado.