Para abrir o apetite como no Mercadão O Empório Chiappetta, banca do Mercado Municipal da Rua Cantareira (que vende guloseimas irresistíveis há 101 anos), reabriu sua loja no piso Térreo do Eldorado. O bacalhau norueguês é vendido a partir de R$ 50, o quilo. A unidade do shopping também vende frios, azeites e castanhas. Faça sua cestinha de frutas secas (R$ 12 a R$ 48, o quilo). Eldorado. E-mail: mercado@chiappetta.com.br