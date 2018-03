Para Aécio, Minas foi esquecida no novo ministério O senador eleito Aécio Neves (PSDB-MG) criticou ontem a composição do ministério da presidente Dilma Rousseff ao afirmar que Minas foi excluída politicamente do primeiro escalão do governo federal. Aécio elogiou o ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-aliado, Fernando Pimentel (PT), mas disse que a escolha de seu nome para a pasta do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior foi feita como parte da cota pessoal da presidente.