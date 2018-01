Para Alencar, Lula vai a debate se houver no 2º turno O vice-presidente José Alencar manifestou nesta terça-feira, 15, sua certeza de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará de debate com seu oponente, se houver segundo turno nas eleições presidenciais deste ano. Alencar e Lula desembarcaram em Montes Claros, ao norte de Minas, onde vão reunir-se com mais de 100 prefeitos da região. "Normalmente, esses debates são mais importantes no segundo turno, porque aí são debates com os dois candidatos que irão disputar a eleição", disse Alencar, quando questionado se achava importante a participação em debates na televisão, como o promovido na segunda-feira à noite pela Rede Bandeirantes, no qual Lula não tomou parte. "Não tenho dúvida alguma de que ele (Lula), no segundo turno, iria aos debates sem problema nenhum", acrescentou o vice-presidente e candidato à reeleição na chapa encabeçada por Lula. Lula foi recebido por um grupo de prefeitos e condecorado pelo mestre zanza João Pimenta dos Santos com o penacho de "imperador do Divino Espírito Santo", mais alta condecoração da Festa do Divino, comemorada na região. "Ele é um homem responsável que acabou com a inflação no Brasil. Todo mundo falava ´fora, FMI´. Lula mandou o FMI para casa, só que enaltecendo a respeitabilidade do Brasil, pagando antecipadamente o FMI e o Clube de Paris. Isso é uma prova da força da nossa economia. Agora, é tempo de aproveitar todo o trabalho para retomada do crescimento com maior distribuição de renda", defendeu Alencar. Taxas de juros Questionado sobre a queda dos juros, Alencar disse que, "com certeza, elas precisam cair mais. E vamos lutar para ela cair mais", acrescentou. Ele lembrou que, quando chegou ao governo, a taxa básica de juros era de 25% e que, hoje, está em 15%. "Ela caiu 40%, 10 pontos percentuais. Ainda é alta , tem que cair mais, e a tendência é cair mais, mas cair sem risco de retomada da inflação", afirmou Alencar.