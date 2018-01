Para Beltrame, tudo está sob controle na Sapucaí

O secretário de segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, foi ao Sambódromo na madrugada desta segunda-feira, 4, garantir que cariocas e turistas podem aproveitar o carnaval com tranqüilidade. No camarote da Brahma, ele disse que "está tudo bem e sob controle" na Marquês de Sapucaí e nas ruas do Rio. Censurada, Viradouro promete 'arrepiar' Saiba como foram os desfiles em SP no 2º dia Saiba como foram os desfiles em SP no 1º dia Veja as melhores imagens dos desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em SP? Qual escola de samba será campeã no Rio? Tudo sobre as escolas do Rio e os sambas As melhores imagens do Carnaval pelo Brasil Aparentando bom humor e tranqüilidade, ele não se recusou a responder perguntas sobre a recente crise entre o governo do Estado e a Polícia Militar. Beltrame disse que decisões sobre novas desonerações de militares, por exemplo, são exclusivas do novo comandante da PM, Gilson Pitta. Ele comentou também a manifestação realizada na última sexta-feira por policiais que fincaram cruzes na praia de Copacabana, reivindicando melhores salários. Beltrame disse que nenhum manifestante será punido porque o ato não foi de afronta à PM. "Não há problema em manifestações que não afrontam e não agridem, estão lutando com respeito à corporação", disse.