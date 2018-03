Pára de chover em Campos e número de desabrigados cai O número de desabrigados em Campos, na região norte do Estado do Rio de Janeiro, em decorrência das fortes chuvas está diminuindo, segundo a Defesa Civil do município. Na escola José do Patrocínio, que concentrava 700 pessoas, cerca de 100 já foram embora para casa, conforme informaram funcionários da prefeitura. Os moradores voltaram para suas casas já que parou de chover no município e com isso o nível das águas nos bairros alagados e também no rio Paraíba do Sul, que havia transbordado, está baixando. Os problemas na cidade passaram a ser pontuais, segundo a Defesa Civil e se concentram nas localidades de Ururaí, e Lagoa Feia, onde a água acumulada era escoada naturalmente, atingindo algumas residências. De acordo com moradores de favelas de Campos, as casas agora terão que ser limpas e desinfetadas. "Está tudo cheio de bicho morto e com um cheiro de mofo insuportável", diz Maria Carolina dos Santos, de 58 anos, que mora na comunidade da Balieira e está abrigada na escola José do Patrocínio. São Paulo O último balanço divulgado pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de São Paulo aponta o cadastro de 350 pessoas abrigadas em casas de parentes em Paraguaçu Paulista devido às fortes chuvas que caíram no Estado nos primeiros dias de 2007. Outras sete pessoas estão desabrigadas, alojadas na escola Municipal Alexandrina Penna. Em Maracaí, a Defesa Civil cadastrou 261 desalojadas, que estão nas casas de parentes e amigos, e quarenta e uma pessoas desabrigadas, que foram conduzidas ao Ginásio de Esportes Municipal. O prefeito Roberto de Almeida (PFL), solicitou o apoio do estoque estratégico da Defesa Civil, com o pedido de cestas básicas, colchões, cobertores e artigos de limpeza e higiene. A rodovia SP-360, que liga Lindóia a Águas de Lindóia, no interior de São Paulo teve o trecho do km 167 interditado nesta terça-feira por conta das chuvas. Segundo a Polícia Rodoviária, todo o acostamento e cerca de um 1,60 m da pista racharam por causa da chuva. Uma das pistas, no sentido Águas de Lindóia, foi interditada para o trânsito. O local estava sinalizado e a polícia rodoviária montou um desvio pelo acostamento, não causando problemas ao motorista que passava pela região.