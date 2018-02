Para derrotar Tasso, Ciro pode ganhar BNDES

A oferta do cargo também recompensa Ciro por ter cedido ao pedido do presidente Lula para mudar o domicílio eleitoral para São Paulo, na expectativa de que ele saísse candidato ao governo do Estado. Ciro, porém, optou pela Presidência, o que obrigou Lula a trabalhar junto à cúpula do PSB para afastá-lo da disputa, evitando a competição com Dilma.

Com Ciro no BNDES, o PT abriria caminho para o senador Aloizio Mercadante no Ministério de Ciência e Tecnologia, hoje nas mãos do PSB.