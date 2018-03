Pará e Sergipe podem entrar na fatura política

Até quarta-feira, último dia para selar as alianças, a cúpula do DEM subirá o tom em torno de algo menor: dirá que só vai "engolir goela abaixo" a chapa-puro sangue, caso o PSDB faça concessões nos Estados. O Pará e Sergipe são apontados pelos democratas como o principal foco de atrito com os tucanos.

No Pará, o DEM quer que o senador Flexa Ribeiro (PSDB) abra mão de sua reeleição ao Senado em favor de Valéria Pires Franco, que chegou a ter o nome cogitado para ocupar a vice de Serra. Valéria quer ser a única candidata ao Senado na chapa do tucano Simão Jatene, que disputa o governo. Só assim, avalia o DEM, ela terá chances de se eleger. A eleição do deputado Jader Barbalho, do PMDB, é dada como certa para a outra vaga do Senado.

Em Sergipe, o DEM defende que o deputado Albano Franco (PSDB), que é candidato ao Senado, se alie a João Alves (DEM), que disputará o governo do Estado. O tucano não quer se coligar ao partido, preferindo fazer uma aliança branca com o petista Marcelo Déda, que concorrerá à reeleição.

O presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra (PE), passou o fim de semana tentando resolver o impasses entre tucanos e o DEM. "As reivindicações já estão resolvidas", garantiu o tucano. Os democratas dizem que não é bem assim.