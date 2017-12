Para editor do ‘NYT’, iniciativa enriquece jornal O editor da seção de Notícias Interativas do jornal The New York Times, Aron Pilhofer, trabalha desde 2006 em conjunto com uma equipe de 14 jornalistas que também são desenvolvedores, envolvem-se diariamente em reportagens baseadas em um grande volume de dados e desenvolvem aplicações que enriquecem o material jornalístico. Para ele, que se declara mais jornalista do que hacker, o mais emocionante seria ver repórteres lidando bem com uma simples planilha. Ele gostou da iniciativa do jornal brasileiro, além do nome Hackatão: "É mais uma palavra nova para meu léxico", disse, em entrevista por e-mail.