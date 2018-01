Para eles, estampas, peças amplas e sungões Espera-se um verão "papel de presente" para os homens. Estampas variadas e demasiadamente coloridas, até caleidoscópicas, se consagraram entre as parcas novidades para o sempre hermético guarda-roupa masculino. Elas surgiram em quase todas as coleções: florais orientais em Alexandre Herchcovitch, flores retrôs na V.Rom, bolinhas e listras no OESTUDIO, grafismos ópticos em Mário Queiroz, tye-die na estreante Rosa Chá para eles e também na batida Colcci. "O xadrez será outra estampa forte do verão, especialmente nas bermudas", complementa Lula Rodrigues, consultor de moda especializado em indumentárias masculinas. Na modelagem, a novidade fica por conta de peças amplas, folgadas, especialmente calças, como mostraram Osklen e Amapô, e macacões - grande hit da estação para homens e mulheres -, conforme decretou Herchcovitch. "Será o fim das skinnies (calças superjustas). No verão, elas virão confortáveis em cima, ajustadas embaixo e com o cavalo mais baixo", diz a consultora de moda Gloria Kalil. Vermelho, amarelo, verde, preto, branco e marrom predominam na cartela de cores. E, apesar do estardalhaço causado pelas microssungas da Rosa Chá, a linha praia 2009 assistirá à volta dos sungões - peças mais largas, quase shorts. A própria Rosa Chá apresentou alguns modelos assim, seguida pela Poko Pano e pela Blue Man.