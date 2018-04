Para especialista, passar guardanapo é insuficiente A incerteza sobre a higiene torna alguns clientes mais cautelosos. "Passo guardanapo nos talheres e no prato", diz o auxiliar de escritório Sérgio Rodrigues, de 42 anos, que almoça diariamente num shopping da zona sul. Mas a estratégia é pouco eficaz. "Muitas pessoas fazem, mas não é adequado", explica Irma Gutierrez, professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Uma das duas redes com nota máxima na análise da Pro Teste, o Texano Grill cumpre um ritual para limpar pratos, talheres e bandejas. Eles são colocados em uma lava-louças, limpos com álcool e inseridos em sacos plásticos. "Trata-se de obrigação. Higiene é o mínimo", diz Roberto Gomes, dono de uma franquia. Segundo Irma, uma maneira de saber se os utensílios estão limpos é checar a temperatura. Se os pratos estiverem quentes, passaram pela lava-louças.