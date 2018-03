Para ficar acordada Especializada em peças íntimas, a Meia de Seda tem 33 anos de experiência no ramo e está espalhada pela cidade em 13 unidades, que só vendem produtos que levam a etiqueta da marca. Na loja do shopping Pátio Paulista, você encontra a coleção completa. Um dos itens da casa é o comportado pijama atoalhado (R$ 112 a R$ 160), mas há também opções mais sensuais, como camisolinhas ousadas. Entre as coleções de lingerie mais recentes, repare na que leva estampas de bicho. O conjunto de calcinha e sutiã custa R$ 93. Na mesma padronagem, a camisola safári sai por R$ 99. A calcinha ?Princesa? é perfeita para um look ultrafeminino, com lacinhos de cetim nas laterais. As peças são vendidas separadamente. A de algodão custa R$ 29. Na versão acetinada, a lingerie sai por R$ 51. Pátio Paulista. 3253-5187