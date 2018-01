Para Fidel, vitória de Lula foi ´melhor´ para o Brasil O ditador cubano Fidel Castro parabenizou por escrito o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição. A mensagem foi publicada nesta quarta-feira no jornal oficial do governo Granma. Para Fidel, Lula reeleito para um segundo mandato foi melhor para a "América Latina e o Brasil". A mensagem assinada pelo ditador cubano diz o seguinte: "Nunca tive a menor dúvida de que sua vitória seria o melhor para a América Latina e o Brasil. Por isso, fico feliz em cumprimentá-lo por sua vitória". Fidel está afastado do poder desde que foi submetido a uma cirurgia intestinal. Seu irmão Raúl assumiu em seu lugar, em 31 de julho.