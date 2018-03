Para ''Financial Times'', tucano é a melhor opção Depois da revista The Economist, ontem foi a vez de o Financial Times declarar em editorial que o presidenciável do PSDB, José Serra, "é a melhor opção para o Brasil". As duas publicações britânicas mostram apoio à alternância no poder, após oito anos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de ver poucas diferenças entre o tucano e a petista Dilma Rousseff, o FT argumenta a favor de uma interrupção da "relação com o poder". Em artigo da última edição, a The Economist também diz que, depois de dois mandatos do PT, "o Brasil poderia se beneficiar de uma mudança".