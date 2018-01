Para Heloísa Helena, o crescimento do PIB foi "pífio" A candidata do PSOL à Presidência da República, Heloísa Helena, considerou "pífio" o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com ela, o resultado é retrato da escolha da política econômica definida pelo governo. "A partir do momento que o Conselho de Política Monetária estabelece que a única forma de crescimento saudável é de até 3,5%, cria todos os mecanismos para sabotar o desenvolvimento econômico", comentou a senadora durante caminhada com populares realizada em Guarulhos. "Esse crescimento pífio reproduz uma política econômica de irresponsabilidade fiscal, social, financeira, contábil e orçamentária". De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 0,5% no segundo trimestre deste ano, ante o primeiro trimestre, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o PIB cresceu 1,2%. Indagada se a decisão de quarta-feira tomada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) - que reduziu a taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual para 14,25% ao ano - teve caráter eleitoreiro, Heloísa Helena afirmou: "Não há dúvida." Ela classificou a diminuição na Selic como "mecanismos eleitorialistas". "Eles reproduzem farsas técnicas e fraudes políticas". Apesar da crítica, ela comemorou a queda nos juros. "Cada 0,5 ponto, significa mais de R$ 20 bilhões de redução da dívida pública interna. Não é uma redução compatível com o histórico do Copom, mas eu sempre defendo (redução da Selic)".