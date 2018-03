Para pilotos, pista virou ''''sabonete'''' O comandante Fábio Molina Pirolla, de 32 anos, e co-piloto Antonio José e Silva, de 36, que pilotaram o mesmo A320 da TAM na manhã da tragédia, prestaram depoimento, ontem à tarde, no 27º DP (Campo Belo). Eles seguiram a linha dos colegas intimados anteriormente: afirmaram que a aeronave estava em perfeitas condições de vôo e que a pista do Aeroporto de Congonhas piorou após a obra. Os dois disseram que antes da reforma, em dias de chuva, a pista de Congonhas era escorregadia e que, depois da obra, ficou um ''''sabonete''''. Também criticaram a liberação da pista sem o grooving, espécie de ranhuras transversais na pista que ajudam a drenar a água em caso de chuva. O comandante ressaltou que, mesmo com o reverso direito ''''pinado'''' (inoperante), a aeronave tinha plenas condições de vôo.