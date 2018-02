Para presidente da OAB, denúncias são sinal de alerta O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, reforça as preocupações do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, com os casos de corrupção envolvendo políticos no País. Para Ophir, as denúncias fazem acender "a luz amarela de alerta". E, como Hage, cobra uma mobilização da sociedade contra a situação.