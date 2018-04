Para prevenir Esvazie baldes, banheiras e piscinas infantis depois do uso Conserve a tampa do vaso sanitário fechada. Lacre o equipamento com dispositivo "à prova de criança" ou deixe a porta do banheiro trancada Não permita que uma criança atravesse a rua sozinha Dê o exemplo: atravesse as ruas olhando para ambos os lados, respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres Guarde produtos de higiene e limpeza e remédios trancados, fora do alcance das crianças Fonte: www.criancasegura.org.br