Para sempre, Igor!

A crítica especializada ainda não se deu conta de que o ator Márcio Garcia talvez esteja gestando no horário nobre da Globo um tipo cult como raramente se vê na TV brasileira. Igual ao indiano Bahuan da novela das 8, francamente, que eu me lembre só o inesquecível cigano Igor de Ricardo Macchi em Explode Coração (1995/96), folhetim de Glória Perez - não por acaso, imagino, a mesma autora de Caminho das Índias. Igor e Bahuan são, salvo engano, fruto da mesma busca artística. O gênero de interpretação inexpressiva, pelo menos, é rigorosamente idêntico. Pena que o Brasil seja um país sem memória televisiva. Agora mesmo, pouca gente percebeu que esse castelo do deputado Edmar Moreira em São João de Nepomuceno pode ter servido de locação ao Rancho Fontini de A Favorita. Corre em Brasília, inclusive, o boato de que o novo corregedor da Câmara teria comprado a propriedade da própria Flora, a quem conhecera através do Dodi, mas aí, também, precisa dar um desconto à imaginação perversa dos políticos. Ô, raça! EX-BELZEBU A ex-policial Marinara foi madrinha de batismo de Regininha Poltergeist na Igreja evangélica Bola de Neve. Só se fala disso nos inferninhos de Copacabana. XÔ, DESEMPREGO! Indiferente à crise, Chiquinho Scarpa mantém um site em construção em São Paulo: "Alguém precisa trabalhar, né?!" Que crise, caramba?! O brasileiro já pode entrar em consórcio de cirurgia plástica enquanto faz hora na fila de espera por carro novo nos estandes das concessionárias de automóveis. Haja preparo físico É dura a vida dos inspetores da Fifa. Os pobres coitados que estão no Brasil vistoriando estádios para a Copa de 2014 não aguentam mais tantas festas, paparicos, passeios de helicóptero e bocas-livres típicas por onde passam. Nada é pra já! Oscar Niemeyer desistiu "provisoriamente" do projeto de construção de uma praça na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Isso quer dizer o seguinte: o fim do mundo pode não estar tão próximo quanto se imagina. Prova de resistência O carnaval será o primeiro teste efetivo de Ronaldo no Corinthians. Se o Fenômeno chegar inteiro à Quarta-Feira de Cinzas, terá boas chances de ser liberado pelo departamento médico do clube para jogar. Professorinha nova Pode ser indício de reaquecimento do mercado de trabalho: recém-formada em Letras, a cantora Sandy já arrumou emprego de jurada do quadro Soletrando do Caldeirão do Huck. Essas coisas a oposição não vê! Jargão próprio Entreouvido num raro momento de descontração na última reunião do grupo de acompanhamento da crise, no Ministério da Fazenda: "Mantega no fundo soberano dos outros é refresco!"