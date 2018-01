Para Serra, carnaval do Rio e de SP são 'complementares'

O governador de São Paulo, José Serra, afirmou que os carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro "são complementares". Em entrevista ao Estadão.com.br, Serra disse que "ganhar do Rio é impossível, mas estamos chegando", no entanto, considera que o turista que gosta de carnaval tem a possibilidade de ver todos os desfiles das escolas de samba, já que, em São Paulo, elas se apresentam na sexta e no sábado, enquanto que, no Rio, entram na avenida nas noite de domingo e segunda-feira. Veja a entrevista com o governador José Serra O governador considera que o carnaval é um evento importante para o turismo da cidade e que cresce a cada ano. Por fim, Serra afirmou que não tem uma escola de samba favorita e que, como governador, "torce para a melhor" escola de samba.