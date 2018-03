Para Serra, resultado do Datafolha foi ótimo O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, considerou "ótimo" o resultado da última pesquisa Datafolha, na qual as intenções de voto dele caíram de 52% para 48%, mas o tucano ainda vence no primeiro turno. "Acho que o resultado não poderia ser melhor. Temos mais de 60% dos votos válidos no primeiro turno, e mais de 70% no segundo turno", avaliou, após se reunir com diretores da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), na sede da entidade na capital paulista. Segundo Serra, embora seja um bom indicador, as pesquisas não significam necessariamente que a eleição esteja vencida. Ele reiterou que quer vencer. "Não estamos apostando nem no primeiro turno e nem segundo turno, mas na vitória. Nunca houve decisão em primeiro turno em São Paulo. Se vier, está ótimo; se não, ganha-se no segundo turno", afirmou. De acordo com o candidato, o recuo que ele teve nas pesquisas foi "normal", já que "ninguém pode ter uma vantagem (nas pesquisas) tão intensa o tempo inteiro". "O importante é vencer, mas vencer com mais de 70% de vantagem no segundo turno seria muita pretensão", esquivou-se. "Os resultados são extremamente bons, mas eu não vou me acomodar, continuarei trabalhando". Serra acrescentou que, com o início do horário eleitoral gratuito em 15 de agosto, os demais candidatos ao governo estadual, sobretudo os menos conhecidos, deverão crescer nas pesquisas, mas rejeitou a análise de que o seu bom desempenho seja exclusivamente um "recall", em relação das eleições presidencial e para a Prefeitura de São Paulo, que ele disputou anteriormente.