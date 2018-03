Para Tarso Genro, apagão em Estados foi 'pequeno incidente'

O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse hoje que não há mais problema de apagão no País e que "nunca" esteve tão tranquilo em relação à questão. "Este foi um pequeno incidente perto de todos os benefícios que já trouxemos para o País", afirmou o ministro, referindo-se ao governo Lula.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"São micro problemas perto do que já superamos", acrescentou o ministro, ao chegar ao Palácio do Itamaraty para o almoço com o presidente de Israel, Shimon Peres.

Tarso afirmou ainda que o apagão ocorrido na útima terça-feira à noite em 12 Estados não trouxe problemas para o esquema de segurança pública. "Não tivemos nenhuma alteração de segurança pública e os presídios federais funcionam de maneira estável, absolutamente controlada, sem qualquer possibilidade de utilização desse incidente para causar qualquer tipo de desordem", disse ele.

O ministro criticou também a iniciativa dos partidos de oposição, que estão comparando o apagão de ontem com os de 1999 e 2002. "Estão comparando a catástrofe que houve naquele oportunidade com um tropeção na distribuição de energia. É mais um equívoco que vão cometer".

Embora ressalvando que não é assunto de sua área e que não tem uma avaliação do governo sobre o que aconteceu, Tarso Genro disse que o episódio "não vai gerar nenhum desgaste à política de produção no País porque é absolutamente visível que a situação hoje é extremamente positiva".