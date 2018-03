Para TSE, Lei da Ficha Limpa cumpriu seu papel Com 96,83% dos votos apurados, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, afirmou à noite que a Lei da Ficha Limpa cumpriu seu papel. Ele disse que os sites dos TREs informarão hoje os votos dados aos candidatos ficha-suja nos Estados e prometeu que o tribunal fará um esforço "com sessões extraordinárias" para votar até o segundo turno recursos de políticos.