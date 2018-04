Para tucano, conformismo com pesquisas ''cheira a pré-fascismo'' Em mais uma tentativa de mobilizar a militância em São Paulo, tucanos organizaram ontem um "bandeiraço" no centro da capital paulista, que reuniu cerca de 200 pessoas e foi marcado pela ausência dos principais caciques do partido. Aliados do presidenciável José Serra que estiveram no local minimizaram as pesquisas de intenção de voto e destacaram a necessidade de haver mais mobilização. Em reunião na terça-feira à noite com lideranças da campanha, Serra já havia cobrado mais infraestrutura e maior mobilização.