Para ver a banda passar com Sommer Apesar de não estar no calendário oficial da SPFW, Marcelo Sommer participa do evento. Hoje, às 15h15, faz show no 1.º andar da Bienal, com a banda Stop Play Monn, que veste os looks da próxima coleção do estilista. A vocalista Geanine Marques usa um vestido bordado e metalizado. Já os garotos da banda adotam dois looks masculinos distintos: um com calça e jaqueta de couro, e o outro, costume de alfaiataria.