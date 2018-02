Para viajar no Natal é preciso garimpar os últimos pacotes

Quem quiser um pacote de viagem para o Natal terá de negociar com as agências, muitos pacotes fechados que as agências programam, estão esgotados. Mas ainda é possível fazer arranjos para viagens pelo País ou para o exterior. A demanda para pacotes antes do réveillon é tradicionalmente menor. Apesar das vendas antecipadas terem caído, as de última hora tem aumentado em relação a 2007, por isso, agora, só garimpando. Veja também: Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Professores desmentem os mitos de fim de ano Os consumidores mudaram de opção - de pacotes internacionais para os nacionais -, ou mudaram seus planejamentos. Tereza Cristina Ferrari, dona da agência Tereza Ferrari Viagens, notou uma peculiaridade nos pacotes escolhidos para o Natal deste ano. Cresceu a procura por ceias em hotéis da capital e hotéis fazendas na região metropolitana. A crise financeira mundial tem sido apontada como a causa da mudança. "Vinte clientes com pacotes já fechados para o exterior pediram para trocar de pacote ou para aguardar", conta Tereza. Outra mudança é em relação às compras antecipadas. O sócio da agência de viagens Ventura e Aventuras Jota Marincek assustou-se com a projeção de queda. "A venda antecipada de pacotes para o Natal caiu 70%". No entanto, alguns clientes mudaram de atitude. Por conta da crise que atinge a economia, "as vendas de última hora cresceram". Com isso o volume de vendas superou as expectativas que estavam em baixa. Ou seja, agora às vésperas da festa natalina há poucas vagas. A Associação Brasileira de Agência de Viagens, informa que caso os clientes não encontrem mais pacotes feitos por operadoras, e vendidos pelas agências de viagens, podem ligar para as agências, pois elas em muitos casos conseguem montar seus próprios pacotes. "Vendi muitos pacotes aqui para o Brasil. Mas quem ligar é possível ainda garimpar algo - tanto aqui, quanto no exterior -, para o Natal", diz Marincek. Serviço: Tereza Ferrari - Tel.: (11) 3021- 1699. www.terezaferrariviagens.com.br. A agência tem pacote com duração de 4 noites (23 a 27) em Gramado (RS). Estão incluídos a parte aérea, city tour em Gramado, passeio a Canela, um tour por vinícolas com almoço, outro de compras e um terceiro pelos lugares que serviram de locação para o filme O Quatrilho Venturas e Aventuras - Tel.: (11) 3872-0362. www.venturas.com.br. Pacote para a Amazônia por 4 noites (24 a 28). O programa inclui passagem aérea, traslados, todas as refeições e passeios Riviera - Tel.: (11) 5533-6889. www.rivieraoperadora.com.br. Tem pacote de 5 noites (23 a 28) em Buenos Aires (Argentina). Com café, city tour, seguro e traslados