Parada Gay espera reunir 300 mil pessoas em SP Os organizadores da 6.ª Parada do Orgulho Gay - que ocorre neste domingo, a partir das 14 horas, na Avenida Paulista - esperam atrair 300 mil pessoas. A marcha vai contar com a presença da prefeita Marta Suplicy. Na Praça da República, a manifestação será encerrada com o show das Frenéticas e de Laura Finocchiaro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai montar um esquema especial de trânsito. A Avenida Paulista será interditada entre a Praça Osvaldo Cruz e a Rua da Consolação, a partir das 14 horas. A parada segue ainda pela Consolação até a Avenida Ipiranga e Praça da República. Hoje, no parque Hopi Hari, ocorreu o 2.º Gay Day, inspirado no evento anual norte-americano que atrai centenas de simpatizantes aos parques da Disney, na Flórida.