Paraguaios são presos com 30 quilos de cocaína Agentes do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc) apreenderam 30 quilos de cocaína, na tarde de quinta-feira, 10, na região de Ourinhos, interior de São Paulo. Dois homens e uma mulher, todos do Paraguai, foram presos por tráfico de drogas. Estão presos os vendedores autônomos Magdalena Toledo, Jorge Antônio Franco Colman, ambos com 37 anos, e Mário Ortega, de 32 anos. Eles foram detidos no estacionamento de um hotel, no centro de Ourinhos. A droga estava embalada em 29 pacotes, como se fossem tijolos, escondidos no porta-malas e sob o banco traseiro do veículo ocupado pelos acusados.