Paraibuna se prepara para tradicional festa da ´Pamonhada´ A cidade de Paraibuna, no interior paulista, localizada na região do Vale do Paraíba, transformou o carnaval em uma festa gastronômica à base de milho. A partir de sexta-feira, 16, a tradicional "Pamonhada", realizada há 8 anos, deve atrair cerca de 35 mil turistas no largo do mercado municipal. Até terça-feira de carnaval 150 voluntários trabalham dia e noite para preparar e vender cerca de 30 mil pamonhas e outras dez mil porções de curau, bolo de milho, além de sorvete. A cidade, que se intitula "chão caipira", faz questão de manter vivos os costumes da zona rural. "Por este motivo a pamonha é enrolada na folha de caeté, bem artesanal, para ficar mais gostosa", conta o jornalista João Rural, que participa da festa como voluntário desde o começo. O caeté é uma folha larga parecida com a folha de bananeira usada antigamente pelos índios. Os onze mil moradores não falam em outra coisa na cidade.A influência da pamonha é tão forte que neste ano a prefeitura decidiu batizar o feriado de "Carnaval do Milho". É nas ruas de Paraibuna que os organizadores do evento buscam os voluntários para fazer a pamonha em um barracão de 600 mil metros quadrados. O trabalho começa às 5 horas da manhã e segue até à noite. Responsável por dar "o ponto" nos doces quando eles ainda estão nas panelas, o aposentado Otávio Fonseca, de 76 anos, é um dos organizadores do evento, há oito anos. Ele e o filho Rafael de Sousa Fonseca coordenam as equipes para que não falte pamonha aos turistas. "Dá muito trabalho, mas vale a pena". Cada doce custa R$2 e a renda é revertida para a construção de um novo asilo de idosos da Sociedade dos Vicentinos, onde hoje moram 30 pessoas. Para embalar a comilança, violeiros e grupos regionais também tocam no largo do mercado. Na programação, de sexta a terça-feira, também está a passagem de trio elétrico nas ruas centrais tocando marchinhas e de blocos carnavalescos inspirados na roça como o Fogo de Palha e o Pé no Brejo.