Paralisação da Polícia Rodoviária Federal causa lentidão na ponte Rio-Niterói

RIO DE JANEIRO - Em adesão ao movimento nacional dos servidores públicos, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizam uma manifestação nesta quarta-feira, 8, na ponte Rio-Niterói. A Operação Colina, como o movimento é chamado, envolve cerca de 50 pessoas e limita o fluxo de veículos nas pistas desde as 13h40. Protestos semelhantes da categoria realizados na manhã desta quarta também causaram congestionamento em outros quatro estados e no Distrito Federal.

O bloqueio acontece nas imediações da praça do pedágio, nos dois sentidos. O fluxo é mais intenso no sentido Rio de Janeiro, onde apenas duas vias estão liberadas para o fluxo de veículos. Segundo o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado do Rio, os agentes realizam uma operação padrão na ponte, com fiscalização de veículos de passeio, caminhões de carga e coletivos. Os agentes também atuam para diminuir os impactos no trânsito, orientando e alertando os motoristas sobre as reivindicações da categoria.

Aeroportos. Além da Polícia Rodoviária Federal, os agentes da Polícia Federal no Rio também realizam manifestações. Os policiais iniciam a partir das 15h30 uma operação padrão no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, para a revista e verificação de documentos dos passageiros de voos internacionais. Apenas crianças, idosos e gestantes serão poupados das vistorias.

A emissão de passaportes também está parcialmente suspensa no Rio, sendo permitida apenas em casos especiais, como viagens em caso de doença e sepultamento, entre outras situações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pela manhã, os manifestantes circularam no saguão do aeroporto com faixas e cartazes alertando sobre o movimento. De acordo com o sindicato da categoria, a greve atinge uma adesão de 70% do efetivo da corporação, que mantém em funcionamento os serviços essenciais a população, em cumprimento à legislação trabalhista que prevê a atuação de 30% dos funcionários públicos durante as greves.

Reivindicação. Em todo o País, grevistas pressionam o governo por melhores condições de trabalho, reposição salarial e novos concursos para reduzir o déficit de pessoal. Protestos causaram na manhã desta quarta mais de 10 quilômetros de congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, em SP, e rodovias de Goiás, Paraná e Minas Gerais. As manifestações devem acabar nas próximas horas no Rio e no Rio Grande do Sul.