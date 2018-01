Paraná pode ter chuva forte a partir desta segunda

Uma frente fria deixa o tempo chuvoso em Curitiba, no litoral do Paraná e em Londrina a partir desta segunda-feira, 21, segundo previsão da Climatempo. Com o início da primavera nesta terça, as condições de chuva aumentam no Estado.

O tempo fecha completamente e chove a qualquer hora, inclusive no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. No centro-sul do Rio Grande do Sul não chove. Nas outras áreas gaúchas e catarinenses ocorrem pancadas de chuva entre breves períodos de sol.

Depois de muita chuva, o ar polar entrou com força no Sul do Brasil no fim de semana, derrubando a temperatura nos três Estados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou geada no domingo nas cidades catarinenses de São Joaquim e de Campos Novos.

No Rio Grande do Sul, geou em Lagoa Vermelha. Pelas temperaturas baixas observadas ao amanhecer do domingo, é possível que o fenômeno tenha ocorrido em mais localidades das áreas de serra e planalto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mesmo que com fraca intensidade.

Segundo o Inmet, as menores temperaturas na serra do Rio Grande do Sul foram de 2,6ºC em Bom Jesus e de 5,3ºC em Lagoa Vermelha. No planalto, a temperatura mínima chegou aos 4,9ºC em Passo Fundo.