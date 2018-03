Paraná registra -5,7ºC, a menor temperatura do País

SÃO PAULO - O município de General Carneiro, no sul do Paraná, registrou na madrugada desta quarta-feira, 14, a menor temperatura do País, com 5,7ºC abaixo de zero, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a Climatempo, as temperaturas mínimas registradas nesta quarta-feira nos Estados do Sul foram extremamente baixas. Possivelmente ocorreram vários recordes, pelo menos para o ano de 2010. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a temperatura chegou aos 3,5ºC, podendo ser o novo Recorde para este ano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É grande a chance de novo recorde de frio também em Florianópolis, onde a mínima foi de 5,7ºC. Em São Joaquim, na serra catarinense, a mínima foi de 4,9ºC abaixo de zero. No Rio Grande do Sul, a menor temperatura foi registrada em Vacaria, com 3,4ºC negativos.

Ainda segundo a Climatempo, o frio intenso é provocado por uma massa polar extremamente forte que começou a avançar sobre o centro-sul do Brasil na última segunda-feira, 12. A atuação deste sistema deve ser sentida por vários dias.