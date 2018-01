Paraná tem 24 mortes nas estradas

PARANA - Até a manhã desta segunda-feira, 26, o balanço parcial das mortes em rodovias paranaenses apresentava um aumento de 33% em relação ao feriado de Natal do ano passado. As polícias rodoviárias federal e estadual registraram 24 mortes. No ano passado, tinham sido 18.

O número de acidentes subiu 1,5%, com 397 registros neste ano. Em 2010, foram 391. Os acidentes deixaram 316 pessoas feridas, contra 270 no ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na manhã de hoje o tráfego é alto na BR-376, em direção a Santa Catarina, com 2,1 mil veículos por hora. No sentido contrário, o fluxo é de 1,2 mil veículos. Há chuva e neblina na serra.