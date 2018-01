Paraná tem alerta sobre risco de enchentes e alagamentos

A previsão é que as chuvas continuem nesta segunda-feira, 28, no Paraná. As chuvas devem vir com intensidade moderada a forte. O risco de enxurradas, enchentes e alagamentos continua elevado. Informações do Instituto Tecnológico Simepar, do Paraná, indicam que a nebulosidade é intensa no oeste e sudoeste do estado e no norte do Rio Grande do Sul. Na madrugada desta segunda, um forte temporal atingiu essas regiões do Paraná com ventos fortes e granizo.

O Simepar alerta que o volume de chuvas será bastante significativo nas próximas horas na metade sul do Paraná, principalmente no decorrer da manhã. No domingo, ventos com velocidade de 80 km/h atingiram o município de Ibiporã, situado a 14 km de Londrina.

A cidade ficou sem energia elétrica. Segundo Defesa Civil, as rajadas de vento destelharam 100 casas, além de lojas comerciais. Um posto de gasolina perdeu a cobertura. O único hospital da cidade também teve parte do teto destelhado e ficou sem luz. Não há registro de feridos, mas pacientes tiveram que ser transferidos para hospitais da região.

Os ventos causaram destruição também em Londrina, onde 50 casas foram atingidas, e em Pato Branco, onde 20 residências sofreram danos.

Na capital, os forte ventos ocasionaram a queda da cobertura da Sociedade Hípica Paranaense, deixando 11 pessoas feridas. De acordo com a Defesa Civil, elas foram atendidas nos hospitais Cajuru, Evangélico e do Trabalhador, mas nenhuma em estado grave. Outro registro foi o de uma casa que ficou totalmente destruída com a queda de um pinheiro.

O Paraná tem oito municípios em situação de emergência devido as chuvas dos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil, o município de Ibiporã também deve entrar na lista, devido aos prejuízos causados pelo temporal.