Paranaense acerta a Mega Sena; Lotomaia sai para Sergipe A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 740 da Mega Sena: 12 - 16 - 28 - 29 - 47 - 50 Uma aposta do Paraná acertou sozinha as seis dezenas, prêmio de R$ 26.132.814,65. A quina teve 90 acertadores, prêmio de R$ 17.953,91. A quadra foi acertada por 6.943 apostadores, prêmio de R$ 231,85. A CEF relembra que para o próximo concurso com final cinco (745) o prêmio está acumulado em R$ 2.019.814,95. A estimativa de prêmio para a sena no próximo concurso, sábado, é de R$ 1.000.000,00. A CEF também divulgou o resultado do concurso 596 da Lotomania: 02 - 18 - 20 - 22 - 31 - 46 - 50 - 51 - 54 - 60 63 - 66 - 70 - 73 - 80 - 81 - 86 - 88 - 90 - 99 Uma aposta realizada em Sergipe teve 20 acertos e rendeu ao apostador o prêmio de R$ 550.502,36. Foi também feita em Sergipe a aposta sem nenhum acerto, prêmio de R$ 135.584,68. Com 19 acertos, 23 apostadores vão receber R$ 11.789,97; com 18 acertos, 223 apostadores vão receber R$ 1.216,01; com 17 acertos, 1.884 apostadores vão receber R$ 71,69; com 16 acertos, 10.533 apostadores vão receber R$ 12,83. A estimativa de prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, sábado, é de R$ 500.000,00.