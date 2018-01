Paraplégica, jovem baleada recebe alta A jovem M.P.L, de 23 anos, que estava internada desde 2 de fevereiro no Hospital Vita Curitiba, depois ter sido baleada e violentada no litoral do Paraná, recebeu alta na tarde de ontem. M.P.L. está paraplégica em razão do tiro que levou. Ela e o namorado, Osíris del Corso, foram atacados por um homem no dia 31 de janeiro no Morro do Boi, em Matinhos. Corso foi baleado e morreu. Um suspeito de atacar o casal foi preso no dia 17 no Balneário Santa Terezinha, município de Pontal do Paraná.