Parecer sobre impeachment de Marta sai na semana que vem A comissão que analisa o pedido de impeachment da prefeita vai apresentar o parecer final até o início da próxima semana, na Câmara Municipal. A comissão vai decidir se o pedido de afastamento da prefeita Marta Suplicy (PT) exige a abertura de uma comissão processante na Câmara. O pedido de impeachment foi apresentado pelo advogado Samir Achôa. Ele acusa a prefeita de não ter honrado o pagamento de juros e correção monetária de um precatório municipal - dívidas contraídas de sentenças judiciais. Na reunião de hoje, foi deliberado que a Secretaria Municipal das Finanças tem 24 horas para apresentar uma lista com a fila de pagamento de precatórios pagos pela Prefeitura. De acordo com o vereador Milton Leite (PMDB), que integra a comissão, o objetivo é averiguar se o governo não obedeceu a ordem cronológica de pagamento dos precatórios. De acordo com a lei, o poder público deve seguir uma ordem cronológica para pagar as dívidas. Caso a comissão aceite o pedido de Achôa, o relatório é enviado novamente o plenário, que vai decidir se deve ou não ser aberta uma comissão processante contra Marta. A partir daí, a futura comissão terá 90 dias para analisar o pedido. A cassação do mandato da prefeita exige pelo menos 37 votos dos 55 vereadores.