Parente de vítima do vôo 3054 vai à CPI do Apagão

Um representante dos parentes das vítimas do acidente com o avião da TAM, Eurípedes Conceição, estará nesta quarta-feira, 24,em Brasília para uma reunião com os integrantes da CPI do Apagão Aéreo na Câmara. Eurípedes, namorado da jornalista Kátia Escobar, que estava no vôo JJ 3054, será porta-voz de um pedido de mais agilidade na identificação dos mortos. Uma semana depois, apenas 68 vítimas são identificadas Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 A deputada Luciana Genro (PSOL-RS) vai propor que a CPI peça uma audiência com o governador de São Paulo, José Serra, para solicitar que mais peritos sejam destacados para o trabalho de identificação. Até agora, o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificou 68 dos 199 mortos no acidente. Kátia Escobar está entre as vítimas que ainda não foram identificadas. As imagens do desespero de Eurípedes, ao receber a notícia de que a namorada estava entre as vítimas, comoveram o País. "É um processo muito doloroso ficar esperando a identificação das vítimas. Se a CPI não interferir, eu vou com os parentes das vítimas a São Paulo, tentar falar com o governador José Serra. O governador poderia pedir o reforço de peritos de outras cidades ou de outros Estados", disse a deputada do PSOL.