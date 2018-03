Parentes das vítimas chegam a Recife em busca de informação

Um grupo formado por 13 pessoas que representam as famílias das vítimas brasileiras do Voo 447 da Air France chegou por volta das 10 horas desta sexta-feira, 5, à cidade de Recife para obter informações sobre as buscas na região. Eles embarcaram em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Eles vão conversar com os oficiais que conduzem as operações e voltam para o Rio ainda hoje, segundo o diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), brigadeiro Ramon Borges Cardoso.

Veja também:

