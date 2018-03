Parentes das vítimas do Voo 477 são transferidos de hotel

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

Os familiares ficarão em outro hotel da mesma rede, o Windsor Guanabara, e terão, segundo a assessoria de imprensa da companhia aérea, a mesma estrutura de apoio composta por voluntários, médicos e psicólogos. A transferência foi necessária, pois o Windsor já tinha feito reservas para um grande evento esta semana.

Ainda segundo a assessoria, também serão transferidos os integrantes da Marinha e da Aeronáutica que estão hospedados no mesmo hotel para dar informações aos familiares.

O Embaixador da França no Brasil, Antoine Pouilieute, garantiu nesta segunda-feira, 8, que nenhum parente de vítima ficará sem informações sobre as investigações que serão feitas pela França.

"O governo francês já nomeou um embaixador especial que vai cuidar das relações com os parentes das vítimas. Aliás, está na internet, no site oficial da Embaixada da França no Brasil, uma página especial com vários links com informações oficiais e validadas pelo governo francês relacionado a esse acidente", afirmou logo depois de participar da abertura do Seminário Internacional de Iniciativas Urbanas de Eficiência Energética.

Corpos

Até o momento, 16 corpos foram resgatados pelas equipes de buscas do Brasil e da França. Depois de terem que corrigir informação divulgada no domingo, a Aeronáutica e a Marinha decidiram que não mais revelar à imprensa o sexo dos corpos das vítimas do voo 447 da Air France que forem resgatados no mar. Além disso, só será revelado o número de corpos que estiverem a bordo de navios militares brasileiros. O objetivo é evitar a divulgação de informações desencontradas.