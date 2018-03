Parentes das vítimas se reúnem em PE com comando das buscas

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

Destroços e óleo recolhidos não são do Airbus, diz Aeronáutica Os parentes assistiram no Cindacta-3 a uma exposição sobre a operação de busca por destroços da aeronave e suas dificuldades e retornam nesta sexta-feira ao Rio. Segundo o capitão da Marinha Giucemar Tabosa o encontro foi proveitoso e perimtiu aos familiares conhecerem em detalhes os esforços e as dificuldades enfrentadas pelas equipes que trabalham no resgate.

Comissão

Um grupo formado por 13 pessoas que representam as famílias das vítimas brasileiras do Voo 447 da Air France chegou por volta das 10 horas desta sexta-feira, 5, à cidade de Recife para obter informações sobre as buscas na região. Eles embarcaram em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Eles vão conversar com os oficiais que conduzem as operações e voltam para o Rio ainda hoje, segundo o diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), brigadeiro Ramon Borges Cardoso.

A viagem foi uma iniciativa da Aeronáutica após os protestos dos parentes das vítimas brasileiras do acidente devido à falta de resultados da busca e pelas informações contraditórias divulgadas pelos militares.

"Nossa intenção é conversar e explicar o trabalho que estamos fazendo e as dificuldades que estamos enfrentando", afirmou Cardoso. "Colocaremos à disposição dos parentes todo o comando da operação e responderemos a todas as perguntas sobre o trabalho que estamos desenvolvendo", acrescentou o oficial.

A comissão de parentes voltará ao Rio de Janeiro hoje à tarde, pois devem participar de um novo culto em memória das vítimas.