O presidente do TJ-AM, João Simões, demitiu ontem 12 pessoas que têm parentesco com integrantes da corte. Os funcionários foram demitidos com base na Súmula Vinculante 13, editada pelo STF em 21 de agosto de 2008, que veda a contratação de parentes para cargos da administração pública no Executivo, Legislativo e Judiciário.