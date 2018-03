Parentes de vítimas da TAM cobram segurança Parentes das vítimas do voo da TAM que se acidentou em julho de 2007 no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e deixou 199 vítimas, distribuíram ontem um manifesto cobrando respostas do Ministério da Defesa sobre segurança no transporte aéreo brasileiro. Eles também reivindicam a divulgação do relatório final do Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa), já concluído. Uma dos questionamentos do manifesto é o fato de alguns aeroportos brasileiros não seguirem normas internacionais de segurança.