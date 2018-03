Parentes formam comissão para acompanhar buscas por avião

Marinho reclamou do tratamento que alguns veículos de comunicação estão dando à situação, ao afirmar que não haveria mais chances de encontrar sobreviventes. Ele disse que muitos dos parentes dos passageiros ainda têm esperanças. "Meu filho, por exemplo, tem curso de sobrevivência debaixo d’água. Se ele teve uma chancezinha, ele está vivo e ainda ajudando outras pessoas. A gente vai continuar acreditando, enquanto não vir a realidade. Até agora a gente não viu", acrescentou.

Sobre a assistência que a Air France está oferecendo às famílias dos passageiros, Marinho disse que está sendo satisfatória. Ele contou que sua mulher chegou a passar mal, mas foi prontamente atendida pela equipe de médicos de plantão.

Mais cedo, Marteen Van Sluys, irmão da jornalista Adriana Francisco Van Slyus, já havia elogiado os serviços prestados. "A equipe está sendo muito atenciosa e o atendimento, principalmente com psicólogos, é individualizado. Na madrugada, quem não conseguiu dormir, ficou na sala disponibilizada pela companhia aérea, e foi confortado pelos psicólogos."

Local das buscas

De acordo com o ministro Jobim, o primeiro contato visual de destroços foi feito por um avião da Força Aérea Brasileira dotado de sensores (R-99), que detectou restos do avião por volta da 1 hora de terça-feira. Às 5h37, outra aeronave da FAB, um Hércules C-130, visualizou manchas de óleo. Às 6h49, foi identificada uma poltrona de avião. Por último, às 12h30, o C-130 detectou um rastro de vestígios. "Cinco quilômetros de materiais não é de se supor que a maré tenha reunido. A existência da poltrona, do óleo, a identificação do R-99 e agora, complementando, os cinco quilômetros (de destroços), nos permite ter uma posição de que isso é do Airbus da Air France", lamentou.

De acordo com Jobim, não foram visualizados corpos. Jobim ressaltou que as buscas prosseguem numa área de 9.785 km², mas evitou falar em eventuais sobreviventes. "Não trabalho com hipóteses, mas com resultados empíricos", afirmou. Entre os vestígios observados, havia um bote salva-vidas aberto. "Por isso não podemos descartar essa possibilidade (de encontrar sobreviventes). Existiam quatro botes no voo e, se só um foi avistado, outros podem estar perdidos no mar", disse um tenente ao Estado, que pediu para não ser identificado. Há ainda a possibilidade de que os botes tenham se desprendido dos bancos na queda.

No entanto, o procedimento padrão em caso de evacuação, caso existisse um tripulante da Air France em um dos botes, seria amarrar as embarcações umas as outras. Em cada um deles cabem 35 pessoas. A possibilidade é considerada remotíssima por especialistas. O material recolhido será levado a uma distância de até 250 milhas próximas a Fernando de Noronha. Desse ponto, dois helicópteros carregarão o que for encontrado até o arquipélago. Esse limite foi estabelecido por causa da autonomia dos helicópteros, que podem fazer voos de ida e volta que somam 500 milhas.

(Com Pedro Dantas, de O Estado de S.Paulo)

Atualizado às 18h34