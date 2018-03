Parentes serão informados sobre investigações, diz embaixador

Corpos

Depois de terem que corrigir informação divulgada no domingo, a Aeronáutica e a Marinha decidiram que não mais revelar à imprensa o sexo dos corpos das vítimas do voo 447 da Air France que forem resgatados no mar. Além disso, só será revelado o número de corpos que estiverem a bordo de navios militares brasileiros. O objetivo é evitar a divulgação de informações desencontradas.

"Todas as vezes que for necessário realizarmos alguma correção, nós o faremos, mas, em decorrência deste acontecimento, e para evitar problemas semelhantes, só notificaremos à imprensa sobre os corpos que estiverem em poder dos navios brasileiros. Da mesma forma, não informaremos mais o sexo dos corpos. Caberá ao Instituto Médico Legal [IML] de Recife fazer isso", disse o assessor de Comunicação da Aeronáutica, tenente Henry Munhoz.

Munhoz também explicou que as informações divulgados à imprensa durante as duas entrevistas coletivas diárias não são um retrato exato do que se passa no mar no momento em que estão sendo divulgadas. De acordo com o tenente, é sempre possível que outros corpos já tenham sido resgatados no momento das entrevistas.